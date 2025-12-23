Greta Thunberg detida em Londres durante manifestação de apoio ao grupo Palestine Action

A ativista climática sueca Greta Thunberg foi detida nesta terça-feira (23) em Londres durante uma manifestação em apoio a militantes presos do grupo proscrito Palestine Action, anunciaram as associações Defend Our Juries e Prisoners for Palestine.

"Greta Thunberg segurava um cartaz com a frase 'apoio aos presos do Palestine Action. Sou contra o genocídio'", afirmou um porta-voz da Defend Our Juries, ao explicar que a ativista "foi detida com base na lei antiterrorismo" britânica.

A polícia de Londres informou a detenção de uma "mulher de 22 anos por exibir um objeto (um cartaz) em apoio a uma organização proibida (Palestine Action)", sem revelar o seu nome.

A manifestação foi organizada em solidariedade a oito integrantes do Palestine Action que iniciaram uma greve de fome. O grupo foi incluído em julho na lista de organizações consideradas "terroristas" no Reino Unido, após atos de vandalismo.

Os militantes, com idades entre 20 e 31 anos, estão presos e aguardam julgamento por terem organizado ações em nome do grupo.

Huda Ammori, cofundadora da organização, apresentou um recurso judicial para contestar a proibição, criticada tanto por ONGs de defesa dos direitos humanos como pelo Conselho da Europa e o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos.

Segundo a Defend Our Juries, mais de 2.000 pessoas foram detidas durante as dezenas de manifestações organizadas em apoio ao grupo.

Qualquer ato de apoio à organização pode ser punido com pena de até seis meses de prisão.

Greta Thunberg é a primeira figura de grande destaque a ser detida nesse contexto. Imagens divulgadas nas redes sociais a mostram sentada no chão com um cartaz.