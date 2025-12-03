Mundo

Governo Trump anuncia operação contra imigrantes "criminosos" em Nova Orleans

O chefe do Executivo dos EUA declarou que o envio é indispensável para reforçar o combate à criminalidade e dar suporte ao Serviço de Imigração e Alfândega (ICE)

AFP

