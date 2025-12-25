Governo dos EUA revisa mais de 1 milhão de documentos do caso Epstein

Relação de Trump com Epstein (E) é alvo de críticas dos democratas. Netflix / Divulgação

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira (24) que revisa para divulgação mais de 1 milhão de documentos possivelmente relacionados ao financista Jeffrey Epstein.

Em mensagem no X, o departamento informou que um promotor de Nova York e o FBI relataram terem descoberto "mais de 1 milhão de documentos adicionais potencialmente relacionados ao caso Jeffrey Epstein".

"Nossos advogados trabalham incansavelmente para revisar os documentos e fazer as mudanças necessárias para proteger as vítimas, e vamos publicá-los o mais rapidamente possível", afirmou o Departamento de Justiça.

"Devido à quantidade maciça de material, isso ainda poderia levar várias semanas", completa a mensagem.