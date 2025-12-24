Governo dos EUA planeja promover diplomatas aliados de Trump

Após a retirada de quase 30 embaixadores e outros diplomatas que chefiavam missões dos EUA no exterior, o presidente Donald Trump planeja promover servidores leais aos postos mais altos do Departamento de Estado.

A decisão é incomum por atingir diplomatas de carreira que ocupavam cargos de chefes de missão. Tradicionalmente, esse grupo tende a ser mantido nos postos após transições de governo, justamente por atuar sob o princípio da neutralidade política. Ainda assim, Trump vinha sinalizando a intenção de reformular o corpo diplomático, em linha com a promessa de eliminar o que ele chama de "Estado profundo" dentro da burocracia federal.

Os planos foram noticiados inicialmente pelo site Politico, enquanto uma lista parcial das remoções foi divulgada pela Associated Press. A reorganização, no entanto, não foi anunciada oficialmente. Funcionários do Departamento de Estado passaram o fim de semana compilando nomes de diplomatas que receberam ordens de retorno aos EUA.