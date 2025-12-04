Governo dos EUA pede que todos os norte-americanos deixem a Venezuela "imediatamente"

Governo dos Estados Unidos aumentou a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro. Federico PARRA e WIN MCNAMEE / AFP

O governo dos Estados Unidos orientou que norte-americanos deixem a Venezuela "imediatamente". Em comunicado emitido na quarta-feira (3), o Departamento de Estado dos EUA alertou para o risco de "detenção ilegal" dos cidadãos no país.

A orientação ocorre em meio à escalada na tensão entre os países, em razão do combate ao narcotráfico promovido pelos EUA na região do Caribe. No comunicado, o governo norte-americano ainda argumenta que a Venezuela tem altos índices de criminalidade e pouca infraestrutura para a saúde, o que pode representar risco aos seus cidadãos.

"Não viaje para a Venezuela nem permaneça no país devido ao alto risco de detenção ilegal, tortura, terrorismo, sequestro, aplicação arbitrária das leis locais, criminalidade , agitação civil e infraestrutura de saúde precária", diz trecho do comunicado.

Com isso, o Departamento de Estado norte-americano solicita a saída imediata de seus cidadãos da Venezuela.

"Recomenda-se fortemente que todos os cidadãos americanos e residentes permanentes legais na Venezuela deixem o país imediatamente", conclui.

Alerta para as companhias aéreas

No sábado (29), Donald Trump pediu que companhias aéreas tivessem cuidado com voos sobre a Venezuela. Em publicação na rede Truth Social, o presidente norte-americano afirmou que o espaço acima e próximos do país estavam fechados.

"A todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de pessoas: considerem o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela totalmente fechado. Obrigado a todos pela atenção a este assunto", escreveu.