Governo dos EUA inicia divulgação de arquivos de Epstein

Epstein morreu na prisão em 2019. STEPHANIE KEITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos começou a divulgar os documentos sobre o caso do bilionário, condenado por crimes sexuais, Jeffrey Epstein. Os primeiros arquivos foram liberados nesta sexta-feira (19).

No dia 18 de novembro, o Congresso norte-americano aprovou uma lei exigindo a publicação dos documentos. O texto foi sancionado no dia seguinte pelo presidente Donald Trump.

Quem era Jeffrey Epstein

O empresário e investidor começou a carreira como professor de matemática e física da Dalton School, escola de elite em Nova York. Por indicação do pai de um aluno, ele conseguiu um emprego no banco de investimentos Bear Stearns em 1976.

Anos depois, se tornou sócio da empresa e, em 1982, fundou sua própria companhia de investimentos, a J. Epstein and Co.

Epstein se aproximou de grandes nomes da elite dos Estados Unidos, incluindo Donald Trump — na época influente empresário sem envolvimento direto com a política — e o político democrata Bill Clinton. Além disso, ele também tinha relações com o Príncipe Andrew, acusado de ter abusado de menores de idade.

Esquema de tráfico sexual de Jeffrey Epstein

De acordo com as acusações, entre 2002 e 2005, o bilionário pagava para que meninas fossem até os imóveis de luxo dele e realizassem atos sexuais. As menores também eram pagas para "recrutar" outras garotas.

Dezenas de mulheres o acusaram de forçá-las a prestar serviços sexuais em sua ilha particular no Caribe e em suas propriedades em Nova York, Flórida e Novo México, nos Estados Unidos.