Governo dos EUA admite responsabilidade em colisão entre helicóptero militar e avião que deixou 67 mortos

Após colisão entre avião e helicóptero no ar, buscas por vítimas foram feitas no Rio Potomac. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O governo dos Estados Unidos admitiu a sua responsabilidade na colisão em pleno ar entre um helicóptero militar e um avião comercial nos arredores de Washington, que deixou 67 mortos no começo do ano, segundo um documento judicial apresentado na quarta-feira (17). O arquivo de 209 páginas do Departamento de Justiça, ao qual a AFP teve acesso, faz parte de um processo civil movido por familiares de um dos passageiros que morreu no avião contra o governo e as companhias aéreas comerciais que operavam a aeronave.

"Os Estados Unidos admitem que tinham um dever de cuidado em relação aos demandantes, o qual descumpriu, causando diretamente o acidente trágico", diz o documento.

O acidente aconteceu em 29 de janeiro, quando um avião da American Eagle procedente de Wichita, no Kansas, aproximava-se da pista de pouso do Aeroporto Nacional Ronald Reagan. Um helicóptero militar Black Hawk operado pelo Exército americano se chocou com o avião, o que levou à queda das duas aeronaves no Rio Potomac.

O desastre se tornou o acidente mais letal envolvendo um voo comercial americano em décadas e levou a protocolos de segurança aérea mais estritos no aeroporto.

No documento judicial, o governo reconheceu que os riscos de segurança "de uma colisão em pleno ar não podem ser reduzidos a zero" no espaço aéreo fora do aeroporto Reagan. Também admitiu que os pilotos do Black Hawk falharam em "manter a vigilância necessária para avistar e evitar outras aeronaves e sua falha foi uma causa real e direta do acidente".

O texto também menciona condutas indevidas de um controlador aéreo no aeroporto, ao apontar que elas "não cumpriram" as normas federais.