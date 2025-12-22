General russo morre em Moscou após explosão de carro-bomba

Um general russo morreu na manhã desta segunda-feira, 22, após um dispositivo explosivo detonar embaixo de seu carro no sul de Moscou, segundo autoridades que investigam o caso.

O tenente-general Fanil Sarvarov, chefe da Diretoria de Treinamento Operacional do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, morreu em decorrência dos ferimentos sofridos, informou Svetlana Petrenko, porta-voz oficial do Comitê de Investigação da Rússia.

"Os investigadores estão seguindo diversas linhas de investigação em relação ao assassinato. Uma delas é a de que o crime foi orquestrado pelos serviços de inteligência ucranianos", disse Petrenko.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, foi imediatamente informado sobre o assassinato.

Veículos de imprensa russos relataram que um carro explodiu em um estacionamento na rua Yaseneva, em Moscou, com o motorista dentro, por volta das 7 horas da manhã.

O serviço de segurança da Ucrânia reivindicou a responsabilidade por um ataque semelhante contra um militar russo de alta patente em dezembro de 2024.