General russo morre em Moscou após explosão de carro-bomba

Um general russo morreu na manhã desta segunda-feira, 22, após um dispositivo explosivo detonar embaixo de seu carro no sul de Moscou, segundo autoridades que investigam o caso.
O tenente-general Fanil Sarvarov, chefe da Diretoria de Treinamento Operacional do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, morreu em decorrência dos ferimentos sofridos, informou Svetlana Petrenko, porta-voz oficial do Comitê de Investigação da Rússia.
"Os investigadores estão seguindo diversas linhas de investigação em relação ao assassinato. Uma delas é a de que o crime foi orquestrado pelos serviços de inteligência ucranianos", disse Petrenko.
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, foi imediatamente informado sobre o assassinato.
Veículos de imprensa russos relataram que um carro explodiu em um estacionamento na rua Yaseneva, em Moscou, com o motorista dentro, por volta das 7 horas da manhã.
O serviço de segurança da Ucrânia reivindicou a responsabilidade por um ataque semelhante contra um militar russo de alta patente em dezembro de 2024.
O tenente-general Igor Kirillov, chefe das forças de proteção nuclear, biológica e química das Forças Armadas, foi morto por uma bomba escondida em uma scooter elétrica em frente ao seu prédio, um dia depois de Kiev ter apresentado acusações criminais contra ele. Seu assistente, Ilya Polikarpov, também foi morto. /AP