General russo morre em explosão em Moscou

Um general do Estado-Maior da Rússia morreu nesta segunda-feira (22) na explosão de um carro no sul de Moscou, informou o Comitê de Investigação russo, que citou uma pista relacionada aos serviços ucranianos.

O Comitê anunciou a abertura de uma investigação sobre o "assassinato" do tenente-general Fanil Sarvarov, diretor do departamento de formação operacional do Estado-Maior, informou o órgão em um comunicado.

A nota afirma que um artefato explosivo colocado sob um veículo foi acionado em uma rua de Moscou.

Sarvarov "não resistiu aos ferimentos" sofridos na explosão, acrescentou o comitê.

Uma das linhas de investigação consideradas está "relacionada aos serviços especiais ucranianos", afirmaram fontes do comitê.

Desde o início da ofensiva russa contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022, Kiev foi acusada de executar ataques seletivos contra personalidades e comandantes militares na Rússia e em áreas ocupadas por Moscou na Ucrânia.

Em dezembro de 2024, o comandante das forças russas de defesa radiológica, química e biológica, Igor Kirilov, morreu na explosão de um patinete elétrico em Moscou. O assassinato foi reivindicado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU).