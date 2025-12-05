Superastro da arquitetura, Frank Gehry morre aos 96 anos

Gehry projetou o Museu Guggenheim, na Espanha. Arquivo pessoal e Frederic Brown/AFP / Arte GZH

O arquiteto Frank Gehry, aclamado mundialmente por projetar alguns dos edifícios mais imaginativos já construídos morreu aos 96 anos.

De acordo com o chefe de gabinete da Gehry Partners LLP, Meaghan Lloyd, o arquiteto faleceu na sua casa em Santa Mônica nesta sexta-feira (5) após uma breve doença respiratória.

O fascínio de Gehry pela pop art moderna levou à criação de algumas das estruturas mais impressionantes já construídas. Entre suas muitas obras-primas estão o Museu Guggenheim em Bilbao, na Espanha; o Walt Disney Concert Hall em Los Angeles; e o DZ Bank Building em Berlim.

Ele também projetou uma expansão da sede do Facebook no norte da Califórnia, a pedido do CEO da empresa, Mark Zuckerberg.

Gehry ganhou os principais prêmios de arquitetura, incluindo a honra máxima do campo, o Prêmio Pritzker, por seu trabalho descrito como "originalmente refrescante e totalmente americano".

Outras homenagens incluem a medalha de ouro do Instituto Real de Arquitetos Britânicos, o prêmio de conjunto da obra da Americans for the Arts, e a maior honraria de seu país natal, o Companion of the Order of Canada.

Anos após parar de projetar edifícios de aparência comum, surgiu em 2006 a notícia de que o projeto do shopping center (ou mall) em Santa Monica, que havia levado à sua epifania na carreira, poderia ser demolido. Admiradores de Gehry ficaram chocados, mas o próprio arquiteto se divertiu.

—Vão derrubá-lo agora e construir o tipo de ideia original que eu tive—, disse ele, rindo.

Eventualmente, o mall foi reformado, ganhando uma aparência externa mais contemporânea e arejada. Mesmo assim, não é uma obra-prima de Gehry.

Gehry, por sua vez, continuou a trabalhar após os 80 anos, produzindo edifícios aclamados que remodelaram skylines (horizontes urbanos) ao redor do mundo.

A sede da InterActiveCorp, conhecida como IAC Building, ganhou a forma de uma colmeia cintilante quando foi concluída no distrito de Chelsea, em Nova York, em 2007. O edifício New York By Gehry, de 76 andares, que já foi uma das estruturas residenciais mais altas do mundo, foi uma adição impressionante ao horizonte do sul de Manhattan quando inaugurado em 2011.

No mesmo ano, Gehry ingressou no corpo docente de sua alma mater, a Universidade do Sul da Califórnia, como professor de arquitetura. Ele também lecionou em Yale e na Universidade de Columbia.

Críticas e polêmicas

Nem todos eram fãs do trabalho de Gehry. Alguns críticos o viam como criador de nada mais do que gigantescas e desequilibradas reencarnações das pequenas cidades feitas de restos de madeira que ele disse ter passado horas construindo quando era criança na cidade de Timmins, Ontário, no Canadá.

O crítico de arte de Princeton, Hal Foster, desconsiderou muitos de seus esforços posteriores como "opressivos", argumentando que foram projetados principalmente para serem atrações turísticas. Alguns criticaram o Disney Hall por parecer uma coleção de caixas de papelão que foram deixadas na chuva.

Outros críticos incluíram a família de Dwight D. Eisenhower, que se opôs à proposta ousada de Gehry para um memorial em homenagem ao 34º presidente dos EUA. Embora a família dissesse que queria um memorial simples e não o que Gehry havia proposto, com suas múltiplas estátuas e tapeçarias metálicas esvoaçantes retratando a vida de Eisenhower, o arquiteto se recusou a alterar significativamente seu projeto.

Se as palavras de seus críticos incomodavam Gehry, ele raramente demonstrava. De fato, às vezes ele até entrava na brincadeira. Ele apareceu como ele mesmo em um episódio de 2005 do desenho animado Os Simpsons, no qual concordava em projetar uma sala de concertos que mais tarde era convertida em prisão.

Ele teve a ideia para o design, que se parecia muito com o Disney Hall, depois de amassar a carta de Marge Simpson para ele e jogá-la no chão. Depois de dar uma olhada, ele declarou: — Frank Gehry, você conseguiu de novo!

— Algumas pessoas pensam que eu realmente faço isso — ele diria mais tarde à agência de notícias Associated Press.

Ephraim Owen Goldberg nasceu em Toronto em 28 de fevereiro de 1929 e mudou-se para Los Angeles com sua família em 1947, tornando-se posteriormente cidadão americano. Quando adulto, mudou seu nome por sugestão de sua primeira esposa, que lhe disse que o antissemitismo poderia estar prejudicando sua carreira.

Embora gostasse de desenhar e construir cidades em maquetes quando criança, Gehry disse que só aos 20 anos cogitou a possibilidade de seguir a carreira de arquiteto, depois que um professor de cerâmica da faculdade reconheceu seu talento.

— Foi a primeira coisa na minha vida em que fui bem — afirmou.

Ele obteve um diploma de arquitetura pela Universidade do Sul da Califórnia em 1954. Após servir no Exército, estudou planejamento urbano na Universidade de Harvard.

Ele deixa a sua esposa, Berta; a filha, Brina; os filhos Alejandro e Samuel; e os edifícios que criou.