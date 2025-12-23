França abre investigação após divulgação de vídeo de agressão contra criança judia

As autoridades investigam a agressão contra uma criança judia em um aeroporto parisiense, revelada pela divulgação de um vídeo em que se ouve um homem de língua inglesa ameaçar e humilhar o menino, exigindo que "liberte a Palestina", informou nesta terça-feira (23) uma fonte judicial.

Uma investigação foi aberta por violência cometida por motivos de raça, etnia, nação ou religião, informou a Promotoria de Bobigny à AFP, sem dar detalhes sobre os fatos, que teriam ocorrido no aeroporto Roissy Charles de Gaulle, ao norte de Paris.

O prefeito de polícia de Paris, Patrice Faure, expressou na rede social X sua "indignação diante dessas declarações inadmissíveis e insuportáveis", que não ficarão "impunes", em uma publicação que mostra uma imagem do vídeo.

O prefeito, que mencionou em sua mensagem o ministro do Interior Laurent Nuñez, afirmou que há "plena mobilização diante de atos antissemitas".

A conta SwordOfSalomon publicou no domingo na rede social X o vídeo, que já foi visto mais de 442 mil vezes, e afirma que ele foi gravado em 25 de junho no aeroporto de Roissy.

É possível ver um garoto, com o rosto oculto, jogando com um console de videogame e, em seguida, um homem, cujo rosto não aparece, se aproxima, pega o brinquedo e diz em inglês: "você vai libertar a Palestina se eu não tirar seu chapéu", em referência à kippah visível na cabeça da criança.

O presidente do Conselho Representativo das Instituições Judaicas da França (Crif), Yonathan Arfi, disse à AFP que se trata de uma "demonstração adicional do clima de antissemitismo que reina desde 7 de outubro [2023, data do ataque do Hamas em Israel]" na Europa.