Fortes explosões sacodem capital da Ucrânia

Potentes explosões foram ouvidas em Kiev na madrugada deste sábado (27, data local), constatou uma jornalista da AFP, e as autoridades advertiram que a capital da Ucrânia estava sob ameaça de um ataque com mísseis.

Enquanto o presidente ucraniano Volodimir Zelensky se preparava para viajar à Flórida para se encontrar com seu homólogo americano Donald Trump, em reunião marcada para domingo, todo o país foi afetado por alertas de tráfego aéreo pouco depois das 2h locais (21h da sexta-feira em Brasília), de acordo com relatos das autoridades.

A Força Aérea ucraniana informou em suas redes sociais sobre a movimentação de drones e mísseis em várias regiões, incluindo a capital.

Uma jornalista da AFP ouviu fortes explosões por volta de 1h30 (20h30 em Brasília) e, de novo, meia hora mais tarde.

"Explosões na capital. As forças de defesa aérea estão em operação", informou no Telegram o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.

"Por favor, permaneçam em locais seguros! O inimigo está atacando a capital", declarou, por sua vez, o chefe da administração militar local, Timur Tkatchenko.

A Força Aérea da Ucrânia também anunciou um alerta aéreo para todo o país na primeira hora deste sábado.

Quase quatro anos depois do início da ofensiva em grande escala da Rússia, as conversas para solucionar o conflito avançaram nas últimas semanas, após a apresentação de um plano revelado por Trump.

Embora, inicialmente, ucranianos e europeus tenham considerado que o documento favorecia Moscou em demasia, Zelensky apresentou esta semana uma nova versão.

Esta última prevê um congelamento da linha de frente atual sem oferecer uma solução imediata às reivindicações territoriais da Rússia, que ocupa mais de 19% da Ucrânia.