Forças armadas dos EUA param segundo navio na costa da Venezuela

Vídeo postado pela Casa Branca mostra abordagem norte-americana a petroleiro que saiu da Venezuela. X @whitehouse / Reprodução

As forças armadas dos Estados Unidos pararam um segundo navio ao largo da costa da Venezuela em águas internacionais, disseram dois funcionários americanos à Associated Press. O petroleiro parou voluntariamente e permitiu que as forças dos EUA o abordassem, disse um dos funcionários.

A medida ocorre dias após o presidente Donald Trump anunciar um bloqueio de todos os petroleiros sancionados entrando e saindo do país sul-americano e segue a apreensão em 10 de dezembro por forças americanas de um petroleiro ao largo da costa da Venezuela.

Os funcionários não estavam autorizados a discutir publicamente a operação militar em andamento e falaram sob condição de anonimato.

Entenda o conflito

As declarações de Trump e a apreensão do navio ocorrem em meio à escalada na tensão entre os países, em razão do combate ao narcotráfico promovido pelos EUA.

Desde o início de setembro, o governo Trump aumentou a pressão sobre a Venezuela com uma grande mobilização militar no Caribe, que inclui o maior porta-aviões do mundo.

O presidente americano afirma que seu objetivo é interromper o tráfico de drogas procedente do país sul-americano, mas Caracas afirma que Washington busca uma mudança de regime. Nesta terça, a Venezuela denunciou os EUA ao Conselho de Segurança da ONU pelo "roubo" do petroleiro.

No dia 3 de dezembro, o governo dos Estados Unidos orientou que norte-americanos deixem a Venezuela "imediatamente". Em comunicado, o Departamento de Estado dos EUA alertou para o risco de "detenção ilegal" dos cidadãos no país.