Filho do cineasta Rob Reiner se apresenta à justiça pelo homicídio dos pais

Nick Reiner, filho do aclamado diretor Rob Reiner, compareceu nesta quarta-feira (17), pela primeira vez, a um tribunal de Los Angeles, acusado de assassinar seus pais, embora a audiência de acusação tenha sido adiada.

Ele se apresentou atrás de um vidro na breve audiência, de acordo com veículos de comunicação presentes na sala. Reiner permanecerá detido sem direito a fiança e deverá ser formalmente denunciado em 7 de janeiro.

"Há questões muito complexas e sérias associadas a este caso", disse ao sair da audiência judicial o advogado de Nick, Alan Jackson. Tudo "precisa ser examinado, observado e analisado", acrescentou.

Jackson pediu que o caso, "uma tragédia devastadora que recaiu sobre a família Reiner", seja tratado com "comedimento e dignidade". O advogado recusou-se a informar quem o contratou.

Os corpos de Rob Reiner, de 78 anos, e de sua esposa, a fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70, foram encontrados na tarde de domingo em sua casa no luxuoso bairro de Brentwood, em Los Angeles. À noite, as autoridades detiveram Nick Reiner, de 32 anos.

A promotoria de Los Angeles formalizou na terça-feira duas acusações de homicídio qualificado com circunstâncias agravantes por se tratar de um múltiplo assassinato e pelo uso de uma faca ou arma letal.

Se for considerado culpado, Nick Reiner pode ser condenado à prisão sem direito à condicional e inclusive à pena de morte. No entanto, a promotoria ainda se decidiu a respeito, informou na terça-feira o promotor Nathan Hochman.

- 'Dor inimaginável' -

As autoridades informaram que o casal Reiner morreu após ter sido esfaqueado.

Segundo a imprensa americana, Nick Reiner teria ido com os pais a uma festa de Natal na casa do comediante Conan O'Brien, onde alguns presentes viram pai e filho discutindo acaloradamente.

A hora aproximada das mortes não foi informada, mas o portal dedicado a notícias sobre o mundo do entretenimento TMZ reportou, citando fontes, que o suspeito fez um registro de entrada durante a madrugada de domingo em um hotel de Santa Mônica, onde a equipe de limpeza teria encontrado sangue no banheiro e na cama.

Os corpos de Rob e Michele teriam sido encontrados por Romy Reiner, segunda filha do casal. De acordo com a imprensa, ela teria chamado a polícia e advertido sobre seu irmão, Nick.

O casal tinha três filhos. Rob Reiner também tinha uma filha adotiva com sua primeira companheira.

Nesta quarta-feira, Romy e seu irmão mais velho, Jake, qualificaram a morte dos pais como "devastadora".

"Não há palavras para descrever a dor inimaginável que sentimos a cada momento", acrescentaram.

"A perda horrível e devastadora dos nossos pais, Rob e Michele Reiner, é algo pelo qual ninguém deveria passar", disseram.

"Agora, pedimos respeito e privacidade, que as especulações sejam moderadas com compaixão e humanidade, e que lembrem dos nossos pais pelas vidas incríveis que viveram e o amor que deram", concluíram.

Nick, que morava de forma intermitente com os pais, falava abertamente sobre sua longa batalha contra a dependência química, que enfrentava desde a adolescência.

Inspirando-se em sua própria experiência, ele coescreveu um filme dirigido por seu pai, "Being Charlie" (2015), que narra a difícil recuperação de um filho de famosos devastado pelas drogas.

- Um diretor prolífico -

Filho do lendário comediante Carl Reiner, Rob Reiner ganhou fama como ator na série de TV dos anos 1970 "Tudo em Família", para depois se tornar diretor, com 23 filmes no currículo.

Filmou clássicos como a sátira roqueira "This is Spinal Tap" (1984), "Conta Comigo" (1986), "Louca Obsessão" (1990) e "Questão de Honra" (1992).

Um de seus trabalhos mais lembrados foi a célebre comédia romântica "Harry e Sally - Feitos um para o Outro" (1989), protagonizada por Billy Crystal e Meg Ryan. No filme, sua mãe, Estelle Reiner, pronuncia a frase "quero o mesmo que ela", após a icônica cena em que Ryan finge um orgasmo em um restaurante nova-iorquino.

A morte de Reiner, um ativista ligado a causas progressistas, abalou também a esfera política nos Estados Unidos.