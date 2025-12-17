Filho de Rob Reiner enfrentará duas acusações de homicídio pelo assassinato dos pais

O filho do aclamado cineasta Rob Reiner enfrentará duas acusações de homicídio de primeiro grau pela morte de seus pais, informou nesta terça-feira (16) o promotor de Los Angeles, Nathan Hochman.

Nick Reiner, 32 anos, foi detido na noite do último domingo, horas depois da descoberta dos corpos do diretor, 78 anos, e de sua mulher, Michele Singer Reiner, 70, em sua residência em Los Angeles.

O filho mais novo do famoso casal de Hollywood pode pegar a pena de morte se for considerado culpado, detalhou Hochman nesta terça-feira, em entrevista coletiva com outras autoridades responsáveis pelo caso. "A promotoria distrital do condado de Los Angeles apresentou hoje formalmente acusações contra o senhor Reiner pelo assassinato de seus pais", disse, por sua vez, Jim McDonell, comandante da polícia de Los Angeles.

Nick Reiner, que está detido sem direito a fiança, aguarda autorização médica para a sua primeira apresentação perante a corte, informou mais cedo o advogado Alan Jackson, que não comentou a situação de seu cliente e disse apenas que, "com sorte, ele receberá a aprovação amanhã e poderemos trazê-lo aqui".

Nick Reiner falou publicamente sobre sua longa luta contra os vícios, que o levou a passar boa parte da adolescência entrando e saindo de centros de reabilitação.

O promotor Hochman afirmou que "uma das alegações especiais é de que o homicídio foi cometido com uma arma letal ou uma faca". "Essas acusações acarretam uma pena máxima de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, ou a pena de morte", comentou.

Veículos de comunicação americanos revelaram que Romy Reiner, a segunda filha do casal, encontrou os pais na tarde de domingo e chamou a polícia.

Alguns relatos sustentam que os Reiner teriam sido esfaqueados, enquanto o portal de entretenimento TMZ afirmou que eles teriam sido degolados.

O site acrescentou ainda que o casal esteve com o filho Nick em uma festa de Natal do comediante Conan O'Brien, na qual alguns presentes viram pai e filho discutirem de forma acalorada.

O TMZ afirma que o suspeito se hospedou na madrugada de domingo em um hotel em Santa Mônica, onde a equipe de limpeza teria encontrado sangue no banheiro e na cama.

O advogado Alan Jackson se recusou a informar quem o contratou.

- Comoção -

Filho do lendário comediante Carl Reiner, Rob Reiner ganhou fama como ator na série de TV dos anos 1970 "Tudo em Famíla", antes de se tornar diretor.

Ele dirigiu 23 filmes, incluindo a aclamada comédia romântica de 1989 "Harry e Sally - Feitos um para o Outro", protagonizada por Billy Crystal e Meg Ryan, na qual sua mãe, Estelle Reiner, pronuncia a frase "Quero o mesmo que ela" após a icônica cena do falso orgasmo de Ryan em um restaurante de Nova York.

A morte de Reiner, um ativista ligado a causas progressistas, também abalou o meio político.

Reiner deu aos espectadores "algumas das histórias mais comoventes que já vimos na tela. Mas acima de todas as histórias que produziu, havia uma profunda crença na bondade das pessoas", escreveu o ex-presidente Barack Obama no X.

Em contrapartida, o presidente Donald Trump atacou Rob Reiner na segunda-feira, abertamente crítico do republicano, chegando a dizer que o casal morreu por causa do ódio provocado em seu entorno pela "furiosa obsessão" que o cineasta tinha contra ele.

As palavras do presidente causaram espanto, inclusive entre membros de seu próprio partido.