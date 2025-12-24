Explosão em lar de idosos deixa pessoas presas em escombros e pelos menos dois mortos nos Estados Unidos 

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, afirmou que o número que o número de mortes pode aumentar. @governorshapiro / Threads / Reprodução

Uma explosão atingiu o lar de idosos Bristol Health & Rehab Center, na Filadélfia, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (23). Segundo autoridades locais, parte do prédio desabou e há pessoas feridas e presas nos escombros.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, afirmou que duas pessoas morreram. Porém, número pode aumentar, já que há pessoas presas nos escombros.

A explosão ocorreu enquanto equipes verificavam um possível vazamento de gás. A causa exata ainda não foi confirmada. O chamado foi registrado às 14h17min do horário local (16h17min em Brasília), de acordo com o gerenciamento de emergências do Condado de Bucks. As informações são do g1.

O tenente da polícia, Sean Cosgrove, declarou que os residentes foram retirados do local.

— Muitos detalhes ainda são desconhecidos — afirmou Cosgrove à imprensa local.

A empresa de gás PECO informou que havia equipes no prédio quando ocorreu a explosão.

"Enquanto as equipes estavam no local, ocorreu uma explosão nas instalações. As equipes da PECO interromperam o fornecimento de gás natural e eletricidade para garantir a segurança dos socorristas e dos moradores locais", disse a concessionária em um comunicado.

Nils Hagen-Frederiksen, porta-voz da Comissão de Serviços Públicos da Pensilvânia, afirmou que investigadores estão a caminho. Ele disse que o incidente foi descrito como explosão de gás, mas isso só será confirmado após análise.

Musuline Watson, auxiliar de enfermagem, relatou ao canal WPVI-TV/ABC 6 que funcionários sentiram cheiro de gás no fim de semana:

— Não havia aquecimento no quarto, então não demos importância.

O lar de idosos tem 174 leitos e fica a cerca de 32 km da Filadélfia. O Saber Healthcare Group, proprietário da instituição, informou que colabora com as autoridades.