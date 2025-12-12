Explosão destrói casas e deixa seis feridos na Califórnia; veja vídeo

Registro da câmera de segurança de um vizinho que flagrou o momento em que a casa explode. Redes sociais / Divulgação

Nesta quinta-feira (11) foi registrada uma explosão que destruiu casas e deixou seis pessoas feridas na cidade de Hayward, na baía de San Francisco, na Califórnia, Estados Unidos.

Conforme o g1, três vítimas estão em estado grave.

Uma câmera colocada na porta de uma residência flagrou o momento em que a casa em frente explode (confira o vídeo abaixo).

Segundo a rede de TV americana ABC, a empresa Pacific Gas and Electric Company (PG&E), que fornece gás para a localidade, foi notificada por uma construtora de que a obra havia danificado uma tubulação subterrânea por volta das 7h30min da manhã (12h30 pelo horário de Brasília).

Conforme o Corpo de Bombeiros locais, três prédios de uma propriedades sofreram danos significativos.

— Além disso, há uma propriedade adjacente que sofreu danos de leves a graves na lateral voltada para o local da explosão ou do incêndio — disse o chefe dos bombeiros, Ryan Nishimoto, entrevistado pela agência Reuters.

A PG&E explicou que as equipes da companhia começaram a trabalhar para aliviar a pressão do gás por volta das 9h25min locais, mas a explosão ocorreu apenas 10 minutos depois, às 9h35min (14h35 em Brasília).