Ex-presidente da Bolívia, Luis Arce é preso por suposta corrupção

O ex-presidente da Bolívia Luis Arce foi detido nesta quarta-feira (10) por agentes policiais em La Paz, depois que o Ministério Público iniciou investigações por um caso de suposta corrupção quando era ministro do ex-mandatário Evo Morales (2006-2019), informou o governo.

O esquerdista Arce, de 62 anos, deixou o poder em 8 de novembro. Sua saída marcou o fim de 20 anos de governos socialistas iniciados por Morales.

Fontes do Ministério Público disseram à AFP que Arce deverá responder pelos supostos crimes de "descumprimento de deveres" e "conduta antieconômica".

"Quero parabenizar os efetivos [...] da Divisão Anticorrupção [...] por terem detido, cumprindo uma ordem de prisão emitida por uma autoridade judicial", o ex-presidente Arce, disse Edmand Lara, vice-presidente do país, em vídeo difundido pela imprensa local.

Quando era ministro da Economia no governo Morales, Arce autorizou transferências do tesouro público para contas pessoais de líderes camponeses, segundo a denúncia que motivou sua detenção.

Uma das beneficiadas foi a ex-deputada de esquerda Lidia Patty, que foi detida na semana passada e revelou, durante interrogatório, que a transferência foi avalizada pelo então ministro da Economia.

Ela recebeu cerca de 100 mil dólares (cerca de 542 mil reais na cotação atual) para um projeto de cultivo de tomates.

"Como dissemos uma vez: Luis Arce será o primeiro a ser preso. E estamos cumprindo. Todos que roubaram esta pátria vão devolver até o último centavo", acrescentou Lara.