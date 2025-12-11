Ex-ministro próximo ao premiê espanhol será julgado por corrupção

O ex-ministro dos Transportes José Luis Ábalos, que foi braço direito do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez e figura crucial na sua ascensão, será julgado por crimes de corrupção ao lado de um colaborador e um empresário, anunciou a Justiça nesta quinta-feira (11).

"Determina-se a abertura de julgamento contra os acusados José Luis Ábalos Meco, Koldo García Izaguirre e Víctor Gonzalo de Aldama Delgado" por suborno, tráfico de influências, peculato e prevaricação, entre outros crimes, informou o Supremo Tribunal em um comunicado.

Ábalos, atualmente deputado, é acusado no chamado "caso Koldo" (referência a Koldo García, colaborador de Ábalos), uma investigação também conhecida como a "trama das máscaras".

A investigação envolve a suposta corrupção relacionada à atribuição irregular de contratos públicos durante a pandemia de covid-19.

O Supremo Tribunal, que assumiu o processo, é a instância judicial espanhola que tem competência no caso devido ao foro por prerrogativa de função de Ábalos como deputado.

Ábalos, para quem o Ministério Público pede 24 anos de prisão, foi colocado em prisão preventiva em novembro.

Ele também é suspeito em outros casos de corrupção que podem levá-lo ao banco dos réus.

Os casos, assim como os que envolvem o irmão e a esposa de Sánchez por suposto tráfico de influências, e algumas acusações de assédio sexual contra políticos socialistas, deixaram o líder socialista em sua posição mais frágil desde 2018, quando assumiu a presidência do Governo.

Ábalos, Koldo García e outro ex-dirigente socialista envolvido em casos de corrupção, Santos Cerdán, desempenharam papéis essenciais na ascensão de Sánchez à liderança socialista em 2017, após a organização de primárias, quando ele era considerado politicamente morto por muitos após uma primeira e breve etapa à frente do PSOE.

A aliança entre o grupo que passou a comandar o Partido Socialista aconteceu durante uma viagem de carro pela Espanha, razão pela qual a oposição se refere a eles, depreciativamente, como "clã do Peugeot".