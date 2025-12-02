Ex-chefe da diplomacia da UE Federica Mogherini detida por suposta fraude

A italiana Federica Mogherini, ex-chefe da diplomacia da União Europeia (UE), foi detida nesta terça-feira (2) na Bélgica como parte de uma investigação sobre uma suposta fraude no uso de fundos europeus, indicou à AFP uma fonte próxima ao caso.

Mogherini dirige atualmente o Colégio da Europa em Bruges. A investigação pretende esclarecer as suspeitas de favorecimento na atribuição a este centro de um programa de formação por parte do serviço diplomático da UE, do qual ela foi chefe entre 2014 e 2019.

Outras duas pessoas, incluindo um funcionário de alto escalão da Comissão Europeia, o braço Executivo da UE, foram detidas em Bruxelas nesta terça-feira no âmbito da investigação, indicou a fonte.