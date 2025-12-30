Eurostar suspende viagens entre Londres, Paris, Amsterdã e Bruxelas

Eurostar é uma rede ferroviária que liga diversos países europeus. HENRY NICHOLLS / AFP

A companhia ferroviária Eurostar anunciou nesta terça-feira (30) a suspensão de todas as viagens entre Londres, Paris, Amsterdã e Bruxelas. A decisão é válida por tempo indeterminado, em razão de um problema na rede elétrica sob o Canal da Mancha – entre o sul da Inglaterra e o norte da França.

— Houve um problema de alimentação de energia elétrica no túnel sob o Canal da Mancha, seguido da parada de um "shuttle" no túnel — explicou uma porta-voz da Eurostar.

Em nota no site, a Eurostar classifica o caso como "grande interrupção no Túnel do Canal da Mancha". "Infelizmente, isso significa que não temos outra opção a não ser suspender todos os serviços hoje (terça-feira) até novo aviso", diz o texto.