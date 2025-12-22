Mundo

Ameaça de conflito
Notícia

EUA x Venezuela: o que se sabe sobre a tensão entre os países

Trump reassumiu a Casa Branca com uma postura de "pressão máxima" em cima do regime de Maduro, ordenando um cerco naval e ataques contra barcos. Em suas redes sociais, o presidente venezuelano chama a ação de "terrorismo psicológico" e comparou as forças americanas a piratas

Rodrigo Celente

