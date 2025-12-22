EUA x Venezuela: o que se sabe sobre a tensão entre os países

Ler resumo

Protesto na Venezuela contra a pressão dos EUA. Juan BARRETO / AFP

A escalada de tensão entre Washington e Caracas ganhou novos contornos no domingo (21) com a interceptação de um terceiro petroleiro próximo à costa venezuelana em menos de duas semanas. A ação faz parte da ação de "bloqueio total" do governo Donald Trump sobre Nicolás Maduro, classificado pelo republicano como narcoterrorista.

A estratégia de Donald Trump, que reassumiu a Casa Branca com uma postura de "pressão máxima" em cima do regime de Maduro, ordenou um cerco naval e ataques cirúrgicos contra o que chama de "infraestrutura narcoterrorista" da Venezuela. Em suas redes sociais, Nicolás Maduro chamou a ação de "terrorismo psicológico" e comparou as forças americanas a "piratas que assaltam petroleiros".

Maduro e Trump têm trocado farpas pelas redes sociais. JUAN BARRETO,Kamil Krzaczynski / AFP

A estratégia de Trump ataca o coração financeiro do regime Maduro. A Venezuela possui a maior reserva comprovada de petróleo do mundo (303 bilhões de barris), superando Arábia Saudita e Irã.

Trump disse que Maduro está com os dias contados e que não descarta uma guerra com a Venezuela. Maduro "sabe exatamente o que eu quero", afirmou o presidente ao canal NBC.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas tem uma reunião sobre o tema prevista para terça-feira.

Cronologia da crise

Julho/2024: eleições presidenciais contestadas na Venezuela dão vitória a Maduro; a oposição e parte da comunidade internacional não reconhecem o resultado.

Janeiro/2025: Donald Trump assume a presidência com promessas de "limpar o hemisfério ocidental" de influências externas.

Setembro/2025: início da campanha de bombardeios cirúrgicos contra barcos atribuídos ao narcotráfico no Caribe. Maduro classifica os atos como "pirataria". Relatórios do Pentágono indicam pelo menos 21 ataques a embarcações no Pacífico e Caribe, resultando na morte de supostos traficantes.

Outubro/2025: caças americanos F-35 foram detectados próximos à costa venezuelana. Em resposta, Maduro ordenou exercícios militares nas favelas e centros urbanos, armando a Milícia Bolivariana.

EUA colocam poderio militar nas águas caribenhas. Divulgação / @usnavy

Novembro/2025: chegada do porta-aviões USS Gerald R. Ford ao Caribe. Com a chegada do porta-aviões, a missão passa a contar com quase uma dezena de navios e cerca de 12 mil militares, entre marinheiros e fuzileiros.

Dezembro/2025: bloqueio naval total. No dia 10 a Casa Branca anunciou a apreensão do petroleiro Skipper. A alegação de Washington foi de que a embarcação fazia parte de uma "frota fantasma" usada para contornar sanções e financiar o regime de Nicolás Maduro.

Handout / US Secretary of Homeland Security Kristi Noem's X account / AFP

Alguns dias depois, Trump amplia o sufocamento marítimo ao decretar um bloqueio completo contra petroleiros.

Os venezuelanos não param de falar da mobilização militar dos Estados Unidos. Alguns aguardam um bombardeio que encerre 26 anos de chavismo, e outros temem que o isolamento leve de volta àqueles dias em que era preciso enfrentar longas filas para comprar café ou açúcar.

O papel da Rússia, China e Irã

O Irã fornece combustível e diluentes para o petróleo venezuelano.

Conselheiros russos operam sistemas de defesa antiaérea em solo venezuelano.

Nesta segunda-feira (22), o Ministério das Relações Exteriores da China subiu o tom, classificando as apreensões como "arbitrárias" e uma "grave violação do direito internacional". Pequim defendeu o direito da Venezuela de desenvolver relações comerciais e criticou o que chamou de "assédio unilateral". Pequim é o principal destino do petróleo venezuelano.

Petroleiro apreendido no último final de semana. Handout / US Secretary of Homeland Security Kristi Noem's X account / AFP

A encruzilhada do Brasil

O governo brasileiro adotou um tom de cautela. Lula tem se colocado à disposição para ser um mediador que busca evitar um conflito armado na região.

O Palácio do Planalto argumenta que as sanções punem a população mais pobre, agravando a crise humanitária.