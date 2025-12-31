EUA: Tesouro aplica sanções a empresas que tentam driblar sanções à Venezuela

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA aplicou novas sanções a empresas por operarem no setor petrolífero da Venezuela. Os grupos citados têm endereços na China, segundo o comunicado divulgado nesta quarta-feira.

O departamento citou que o regime de Nicolás Maduro depende cada vez mais de uma frota paralela de embarcações em todo o mundo para facilitar atividades passíveis de sanções, incluindo a evasão de sanções, e para gerar receita para suas operações desestabilizadoras.

"A ação de hoje sinaliza ainda mais que os envolvidos no comércio de petróleo venezuelano continuam a enfrentar riscos significativos de sanções", alertou.

O navio Nord Star, cujo proprietário registrado é a Corniola Limited e cuja gestão e operação são da Krape Myrtle, transportou petróleo venezuelano, diz o departamento. O OFAC designou a Corniola Limited e a Krape Myrtle Co por operarem no setor petrolífero da economia venezuelana, e identificou o Nord star como propriedade bloqueada.

O OFAC designou ainda a Winky International e identificou o navio Rosalind como propriedade bloqueada.