EUA têm plano de contingência caso Maduro deixe o poder: "Prontos para fazer o que for preciso", diz Pentágono

Trump deu ultimato para que Maduro deixe a Venezuela. Federico PARRA e WIN MCNAMEE / AFP

Caso Nicolás Maduro deixe a Venezuela, os Estados Unidos já têm um plano de contingência para agir. Foi o que anunciou nesta terça-feira (2) o Pentágono, em meio a escalada na tensão entre os dois países.

— Nós estamos prontos para fazer o que for preciso, se formos convocados. Temos uma resposta planejada e pronta — declarou Kingsley Wilson, porta-voz do Departamento de Guerra, sem detalhar qual seria o plano, conforme o g1.

No entanto, Maduro argumenta que ações integram um plano de Trump para lhe tirar do poder. O Pentágono afirma que o foco é combater o envio de drogas aos Estados Unidos.

— Nosso foco é derrubar os narcoterroristas e descartar essa ameaça que está envenenando o povo americano. A cada barco que atacamos, estamos salvando 25 mil vidas americanas. Esta é uma missão crucial para proteger nosso país, e temos orgulho de ser parte disso — disse Wilson.

— Mas estamos ao lado do presidente e temos o plano pronto para o que for necessário — concluiu.

Ultimato para Maduro deixar o país

Conforme a agência de notícias Reuters, Trump ordenou que Maduro deixasse a Venezuela até a última sexta-feira (28). O venezuelano condicionou sua saída à concessão de anistia para ele e seus familiares, ao fim das sanções impostas pelos Estados Unidos e à suspensão de um processo no Tribunal Penal Internacional.