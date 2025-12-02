EUA têm plano de contingência caso Maduro deixe o poder: "Prontos para fazer o que for preciso", diz Pentágono

Caso Nicolás Maduro deixe a Venezuela, os Estados Unidos já têm um plano de contingência para agir. Foi o que anunciou nesta terça-feira (2) o Pentágono, em meio a escalada na tensão entre os dois países.
— Nós estamos prontos para fazer o que for preciso, se formos convocados. Temos uma resposta planejada e pronta — declarou Kingsley Wilson, porta-voz do Departamento de Guerra, sem detalhar qual seria o plano, conforme o g1.
A tensão entre Estados Unidos e Venezuela está crescente desde setembro, quando Donald Trump ordenou operações militar no Mar do Caribe. Desde então, o Exército norte-americano tem atacado embarcações que circulam próximas à costa venezuelana sob o argumento de combate ao narcotráfico.
No entanto, Maduro argumenta que ações integram um plano de Trump para lhe tirar do poder. O Pentágono afirma que o foco é combater o envio de drogas aos Estados Unidos.
— Nosso foco é derrubar os narcoterroristas e descartar essa ameaça que está envenenando o povo americano. A cada barco que atacamos, estamos salvando 25 mil vidas americanas. Esta é uma missão crucial para proteger nosso país, e temos orgulho de ser parte disso — disse Wilson.
— Mas estamos ao lado do presidente e temos o plano pronto para o que for necessário — concluiu.
Ultimato para Maduro deixar o país
Conforme a agência de notícias Reuters, Trump ordenou que Maduro deixasse a Venezuela até a última sexta-feira (28). O venezuelano condicionou sua saída à concessão de anistia para ele e seus familiares, ao fim das sanções impostas pelos Estados Unidos e à suspensão de um processo no Tribunal Penal Internacional.
No sábado (29), Trump ordenou o fechamento do espaço aéreo da Venezuela após o encerramento prazo.