Estados Unidos suspendem processos de imigração para cidadãos de 19 países

O governo dos Estados Unidos suspendeu o processamento de solicitações de cidadania e residência para migrantes de 19 países, incluindo Cuba, Haiti e Venezuela (veja a lista abaixo). A medida intensifica a política anti-imigração de Donald Trump.
O presidente republicano endureceu particularmente sua posição a respeito das três nações latino-americanas, especialmente com a Venezuela nos últimos meses, ao ordenar uma mobilização militar sem precedentes no Caribe.
Trump afirma que ordenou uma operação para combater o narcotráfico, mas Caracas denuncia que o objetivo é derrubar o presidente Nicolás Maduro.
Cuba, por sua vez, está sob um embargo comercial dos Estados Unidos há mais de seis décadas, enquanto Haiti, país mais pobre das Américas, é cenário de uma crise humanitária em consequência da violência de gangues.
Segundo um memorando oficial divulgado na terça-feira (2) e ao qual a AFP teve acesso, o governo Trump paralisou o processamento de "green cards", vistos de residência permanente, além dos processos de cidadania para pessoas procedentes de 19 países, que já enfrentavam restrições de viagem desde junho:
- Cuba
- Haiti
- Venezuela
- Afeganistão
- Irã
- Somália
- Sudão
- Iêmen
- Mianmar
- Burundi
- Chade
- República do Congo
- Guiné Equatorial
- Eritreia
- Laos
- Líbia
- Serra Leoa
- Togo
- Turcomenistão
Funcionários de alto escalão do governo americano haviam antecipado nos últimos dias que o país endureceria as políticas migratórias após o ataque a tiros contra dois soldados da Guarda Nacional perto da Casa Branca, na semana passada.
O suspeito do ataque, que matou uma militar, é um afegão que se declarou inocente das acusações de assassinato em uma audiência nessa terça.
O homem chegou aos Estados Unidos durante as operações de retirada em massa posteriores à retirada das forças estrangeiras do Afeganistão em 2021.
"Assassinos" e "sanguessugas"
O Serviço de Cidadania e Imigração (USCIS) "tem um papel central em impedir que terroristas busquem refúgio nos Estados Unidos e em garantir que seus processos de seleção, investigação e atribuição priorizem a segurança do povo americano e respeitem todas as leis", afirma o memorando.
O documento acrescenta que o governo comprovou recentemente "o que a falta de avaliação, verificação e priorização de decisões rápidas pode fazer ao povo americano", citando como exemplo o suposto autor do ataque aos integrantes da Guarda Nacional na semana passada.
Trump, que fez campanha para retornar à Casa Branca com a promessa de deportar milhões de migrantes sem documentos, disse em 26 de novembro, após o tiroteio, que planejava "pausar permanentemente a migração de todos os países do terceiro mundo para permitir que o sistema americano se recupere por completo".
A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, também pediu na segunda-feira (1º) a ampliação da lista de países afetados pelas restrições de viagens de junho.
"Acabei de me reunir com o presidente. Recomendo uma proibição total de viagens para cada maldito país que inundou nossa nação com assassinos, sanguessugas e viciados que se acreditam com direito a tudo", afirmou na rede social X, sem mencionar as nações que, na opinião dela, deveriam ser incluídas.
Na terça-feira, a imprensa americana informou que as autoridades federais pretendem iniciar nos próximos dias uma grande operação de controle da imigração em Minnesota, que se concentraria em cidadãos somalis, o que provocou a reação dos políticos locais, que afirmaram que a polícia estadual não vai cooperar com a ação.