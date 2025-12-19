Após ataque na Universidade Brown, EUA suspendem programa que concede "green card" por sorteio

Ataque aconteceu no último sábado (13). CBS/AFP

A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, ordenou na quinta-feira (18) a suspensão de um programa que concede por sorteio vistos de residência, ou "green cards", a países com baixa migração, após afirmar que o sistema beneficiou o suspeito do tiroteio na Universidade Brown.

"Claudio Manuel Neves-Valente entrou nos Estados Unidos por meio do programa de loteria de vistos de diversidade (DV1) em 2017 e recebeu um 'green card'", afirmou Noem nas redes sociais sobre o cidadão português.

"Seguindo as instruções do presidente Trump, ordeno imediatamente ao USCIS (Serviço de Cidadania e Imigração) que suspenda o programa DV1 para garantir que mais nenhum americano seja prejudicado por este programa desastroso", acrescentou.

Leia Mais Caças dos EUA sobrevoam região perto de Caracas; Trump diz não precisar de aval do Congresso atacar a Venezuela

Neves-Valente, acusado de matar dois estudantes da Universidade Brown e também suspeito de assassinar o diretor do Centro de Ciência de Plasma e Fusão do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Nuno Loureiro, foi encontrado morto na quinta-feira (18) em um depósito no estado de New Hampshire, ao lado de duas armas de fogo.

Ele "tirou a própria vida", disse Oscar Perez, chefe do Departamento de Polícia de Providence, cidade do Estado de Rhode Island onde fica a renomada universidade onde ele abriu fogo no fim de semana passado.

Leia Mais Piloto da Nascar Greg Biffle e outras seis pessoas morrem em acidente com avião particular nos Estados Unidos

O sistema de loteria migratória, denominado oficialmente Programa de Vistos de Diversidade, foi instaurado em 1990 e permite a emissão de autorizações de residência para quase 50 mil pessoas por ano, desde que cumpram os critérios de elegibilidade.