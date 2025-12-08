EUA: Suprema Corte avalia poder de Trump para demitir membros de agências federais

A Suprema Corte dos Estados Unidos deve analisar nesta segunda-feira (8) um recurso do governo Donald Trump para ampliar o poder do presidente de demitir dirigentes de agências federais independentes.

O caso envolve a exoneração, sem justa causa, de uma integrante da Comissão Federal de Comércio (FTC). Os advogados do governo defendem a derrubada de uma decisão de 1935 que impõe limites a esse tipo de demissão.

A maioria conservadora do tribunal já deu sinais de apoio à tese do governo e autorizou demissões enquanto os processos seguem. A Corte também deve decidir se juízes podem determinar a reintegração de autoridades demitidas, o que pode afetar inclusive o Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Fonte: Associated Press*.