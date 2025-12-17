EUA sanciona cartel mexicano Santa Rosa de Lima e seu líder

O Departamento do Tesouro americano anunciou, nesta quarta-feira (17), sanções contra o cartel mexicano Santa Rosa de Lima (CSRL), responsável pelo contrabando de combustível no estado de Guanajuato, assim como contra seu líder, José Antonio Yépez Ortiz.

O CSRL mantém uma disputa com o cartel Jalisco Nova Geração (CJNG) "pelo controle do combustível e do petróleo em Guanajuato", o que transformou esse estado do centro do país "em um dos mais mortais do México", segundo o comunicado oficial.

"As atividades do CSRL também contribuem para viabilizar um mercado negro transfronteiriço de energia, minam as empresas legítimas americanas de petróleo e gás natural e privam o governo mexicano de receitas cruciais", acrescentou o texto.

O cartel surgiu na localidade guanajuatense de Santa Rosa de Lima em 2014.

Três anos depois, seus integrantes, contrabandistas de gasolina conhecidos no México como "huachicoleros", entraram em guerra com o CJNG no que é conhecido como o "triângulo das Bermudas" de Guanajuato, uma área onde estão localizadas uma refinaria e oleodutos da petroleira estatal Pemex.

"No combate ao CJNG, o CSRL se aliou ao Cartel do Golfo e ao Cartel de Sinaloa", ambos designados pelos Estados Unidos como organizações terroristas, lembrou o texto.

O CSRL também recrutou ex-militares e ex-paramilitares colombianos para operar em Guanajuato.

Seu líder, José Antonio Yépez Ortiz, conhecido como "El Marro", foi capturado em 2020 e condenado dois anos depois a 60 anos de prisão por sequestro.

"Apesar de sua detenção, El Marro segue ativo no CSRL de dentro da prisão, enviando instruções e ordens a seus colaboradores por meio de seus advogados e familiares. Da prisão, ele ajudou a estabelecer a aliança do CSRL com o Cartel do Golfo", assegura o Departamento do Tesouro.

Com essas sanções, quaisquer atividades econômicas relacionadas ao cartel Santa Rosa de Lima e a seu chefe passam a ser alvo de repressão nos Estados Unidos. Nenhum cidadão ou empresa do país pode fazer negócios com eles.