EUA retoma voos com imigrantes deportados à Venezuela

Um avião com 266 venezuelanos deportados dos Estados Unidos chegou, nesta quarta-feira (3), ao principal aeroporto da Venezuela, em meio ao alerta de segurança emitido pela autoridade aeronáutica americana devido ao aumento da atividade militar no Caribe.

A Venezuela voltou a autorizar na véspera os voos dos Estados Unidos para deportar imigrantes, que foram suspensos após o aviso do presidente americano Donald Trump sobre o "fechamento total" do espaço aéreo venezuelano.

Os aviões americanos com imigrantes venezuelanos chegavam ao país sul-americano regularmente desde fevereiro, apesar da tensão entre os dois países pela mobilização militar ordenada por Trump desde agosto.

Os Estados Unidos haviam suspendido "verbalmente a execução deste voo", disse aos jornalistas o chanceler Yván Gil no aeroporto internacional de Maiquetía, que serve Caracas.

"Mas, há alguns dias, solicitaram novamente, e o presidente [Nicolás Maduro] aprovou sem delongas para que retornassem felizes à pátria esses companheiros e companheiras que vêm dos Estados Unidos", acrescentou.

Este é o 76º voo procedente dos Estados Unidos e o 95º contando as repatriações do México. Cerca de 18.354 venezuelanos foram repatriados nesses voos procedentes de ambos os países até agora em 2025. Desses, 14.407 saíram dos Estados Unidos.

Antes da breve suspensão, a empresa americana Eastern Airlines mantinha dois voos semanais para a Venezuela às quartas e sextas-feiras.

Gil afirmou que o aeroporto opera normalmente, apesar do alerta emitido pela autoridade de aviação americana.