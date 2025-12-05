EUA reorganizam forças armadas para focar na América Latina

Donald Trump tem agido politicamente e militarmente na região. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Donald Trump vai focar na América Latina, do ponto de vista estratégico-militar. Nesta sexta-feira (5), a Casa Branca divulgou sua nova Estratégia de Segurança Nacional (ESN). O documento, que guiará a política externa do segundo mandato do republicano, estabelece uma reorientação prioritária para a região do Hemisfério Sul.

A estratégia formaliza o retorno à Doutrina Monroe, buscando reafirmar a liderança de Washington sobre o Hemisfério Ocidental.

A estratégia prevê uma presença militar mais robusta e duradoura, com três elementos principais para a ação na América Latina, coincidindo com a escalada de tensões contra a Venezuela e a mobilização militar no Caribe:

Controle Marítimo: maior presença da Guarda Costeira e da Marinha para controlar rotas marítimas, conter a migração ilegal e o tráfico de drogas e pessoas.

maior presença da Guarda Costeira e da Marinha para controlar rotas marítimas, conter a migração ilegal e o tráfico de drogas e pessoas. Combate a Cartéis (Uso de Força Letal): ações direcionadas, incluindo, " quando necessário, o uso de força letal " para derrotar cartéis de drogas, substituindo a antiga abordagem de mera aplicação da lei.

ações direcionadas, incluindo, para derrotar cartéis de drogas, substituindo a antiga abordagem de mera aplicação da lei. Acesso Estratégico: estabelecimento ou ampliação do acesso a locais de importância estratégica na região.

Em novembro, o maior porta-aviões do mundo se deslocou até o Caribe para reforçar tropas norte-americanos que atuam no região próxima à costa da Venezuela. Desde agosto, o exército dos Estados Unidos tem promovido ataques contra embarcações que circulam pela região, sob o argumento de "combater o narcotráfico".

Doutrina Monroe

A Doutrina Monroe é um marco histórico na política externa dos Estados Unidos, proclamada pelo Presidente James Monroe em sua mensagem anual ao Congresso em 2 de dezembro de 1823. Seu lema mais famoso é "A América para os americanos".