EUA lançam ofensiva contra o Estado Islâmico após morte de americanos na Síria

Trump disse que o exército americano lançou uma "represália muito séria". ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (19) que o exército americano lançou uma "represália muito séria" contra o Estado Islâmico na Síria, após um ataque desse grupo que causou a morte de três americanos.

"Por meio deste comunicado, anuncio que os Estados Unidos estão impondo retaliações muito severas, exatamente como prometi, aos terroristas assassinos responsáveis", afirmou Trump em sua rede Truth Social.

O republicano ainda disse que a Síria tem um "futuro brilhante se o Estado Islâmico for erradicado":

"Estamos atacando com muita força os redutos do Estado Islâmico na Síria, um lugar banhado de sangue que tem muitos problemas, mas que tem um futuro brilhante se o Estado Islâmico for erradicado".

Morte de soldados americanos

Um civil e dois soldados americanos foram mortos em 13 de dezembro na Síria, em uma "emboscada de um francoatirador" do grupo jihadista Estado Islâmico, informou o Exército dos Estados Unidos.

Outros três soldados americanos ficaram feridos neste ataque, anunciou o comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio, o Centcom, em comunicado no qual acrescentou que o francoatirador foi abatido.

