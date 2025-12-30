EUA impõem novas sanções contra Irã e Venezuela por comércio de drones

Medida acontece após Trump (D) anunciar primeiro ataque por terra ao país de Maduro (E). JUAN BARRETO,Kamil Krzaczynski / AFP

Os Estados Unidos anunciaram, nesta terça-feira (30), novas sanções contra o Irã e a Venezuela pelo comércio de drones entre os dois países, uma medida adotada enquanto Washington intensifica a pressão sobre o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

O Departamento do Tesouro americano sancionou dez indivíduos e organizações da Venezuela e do Irã pela compra de drones com design iraniano e pelos esforços para adquirir substâncias químicas para mísseis balísticos, entre outras questões.

— O Tesouro está fazendo Irã e Venezuela prestarem contas por sua agressiva e imprudente propagação de armas mortais em todo o mundo — disse John Hurley, vice-secretário de Terrorismo e Inteligência Financeira.

— Continuaremos tomando medidas rápidas para impedir que quem utilize o complexo militar-industrial do Irã possa acessar o sistema financeiro dos Estados Unidos — acrescentou Hurley.

O Tesouro americano afirmou que os veículos aéreos não tripulados e seu programa balístico "ameaçam os Estados Unidos e o pessoal aliado no Oriente Médio e desestabilizam o comércio no mar Vermelho".

Entre as entidades sancionadas está a Empresa Aeronáutica Nacional, da Venezuela, e seu presidente, José Jesús Urdaneta. O Departamento do Tesouro assegurou que a companhia comprou drones iranianos.

— O contínuo fornecimento de armas convencionais do Irã a Caracas é uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos na nossa região — disse Thomas Piggot, porta-voz do Departamento de Estado, em outro comunicado.

Piggot afirmou que a empresa "tinha contribuído com a venda" de drones de combate "no valor de milhões de dólares".

— As organizações e os indivíduos designados demonstram que o Irã está promovendo ativamente seus veículos aéreos não tripulados e continua adquirindo artigos relacionados com mísseis, violando as restrições da ONU — acrescentou.