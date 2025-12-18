EUA e Rússia terão reuniões sobre a Ucrânia em Miami no fim de semana

Funcionários do governo dos Estados Unidos e da Rússia se reunirão em Miami no fim de semana para novas conversas sobre o plano do presidente Donald Trump para tentar acabar com a guerra na Ucrânia, disse uma fonte da Casa Branca à AFP na quarta-feira.

O anúncio aconteceu depois que o presidente ucraniano Volodimir Zelenski celebrou avanços durante dois dias de reuniões em Berlim entre Kiev e os enviados de Trump, apesar de ter alertado que Moscou está se preparando para "um novo ano de guerra".

O enviado de Trump, Steve Witkoff, e seu genro Jared Kushner devem participar das reuniões pelo lado dos Estados Unidos, enquanto o enviado econômico de Putin, Kiril Dmitriev, integrará a delegação russa, informou o site americano Politico.

A fonte da Casa Branca não revelou detalhes sobre as equipes dos Estados Unidos e da Rússia.

Nas últimas semanas, as gestões diplomáticas foram intensificadas para tentar acabar com a invasão russa que começou há quase quatro anos. Witkoff e Kushner se reuniram com Putin no Kremlin em novembro e com os ucranianos e líderes europeus em Berlim.

Mas grandes divergências persistem em diversos pontos.

Ucrânia e Estados Unidos apontam avanços na questão das garantias de segurança futuras para Kiev, mas existem divergências sobre a cessão de territórios ucranianos.

Por sua vez, Putin afirmou na quarta-feira que Moscou alcançará, "sem dúvida", seus objetivos na guerra, incluindo a tomada dos territórios que afirma que pertencem à Rússia.