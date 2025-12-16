EUA e Paraguai assinam acordo de cooperação militar

Os Estados Unidos e o Paraguai assinaram, nesta segunda-feira (15), um acordo de cooperação militar que "estabelece um marco claro para a presença e as atividades" de pessoal norte-americano no país da América do Sul, informou o Departamento de Estado.

O Acordo sobre o Status das Forças (Sofa, na sigla em inglês) foi assinado em Washington pelo chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, e por seu homólogo paraguaio, Rubén Ramírez Lezcano.

O pacto facilita "o treinamento bilateral e multinacional, a assistência humanitária, a resposta a desastres e outros interesses compartilhados em matéria de segurança", conforme detalha um comunicado.

"Se observarmos o problema fundamental no hemisfério, o mais grave que enfrentamos é o dessas organizações terroristas transnacionais, que em muitos casos não são terroristas por ideologia, mas têm uma base financeira e econômica", declarou Rubio na assinatura do acordo.

"Precisamos de parceiros sólidos na região que entendam que essa é a maior ameaça em nosso hemisfério. E podemos fazê-lo de uma maneira que também respeite a soberania de nossos países parceiros", acrescentou.

Paraguai e Estados Unidos estreitaram sua relação desde o retorno do presidente republicano Donald Trump ao poder em janeiro.

Rubio visitou o Paraguai em fevereiro e, em agosto, os dois países assinaram um acordo sobre pedidos de asilo.

Os Estados Unidos têm numerosos acordos desse tipo em todo o mundo, para definir o marco legal, as responsabilidades e os direitos do pessoal militar quando está sob jurisdição estrangeira.