Estados Unidos e Paraguai assinam acordo de cooperação militar

Marco Rubio (D), dos EUA, e Rubén Ramírez Lezcano (E), do Paraguai, juntos em foto divulgada nas redes sociais. @SecRubio / X / Reprodução

Os Estados Unidos e o Paraguai assinaram, nesta segunda-feira (15), um acordo de cooperação militar que "estabelece um marco claro para a presença e as atividades" de militares norte-americanos no país sul-americano, informou o Departamento de Estado.

O Acordo sobre o Status das Forças (Sofa, na sigla em inglês) foi assinado em Washington pelo chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, e por seu homólogo paraguaio, Rubén Ramírez Lezcano.

O pacto facilita "o treinamento bilateral e multinacional, a assistência humanitária, a resposta a desastres e outros interesses compartilhados em matéria de segurança", diz o comunicado.

O Sofa "reflete o compromisso dos Estados Unidos de coordenar-se estreitamente com o Paraguai em matéria de segurança regional", declarou Rubio, citado no texto.

"Hoje, o Ministro das Relações Exteriores Ramirez e eu marcamos uma nova era na relação entre os EUA e o Paraguai com a assinatura de um Acordo sobre o Estatuto das Forças. Ao estabelecer uma estrutura para as atividades do pessoal militar e o Departamento de Guerra dos EUA no Paraguai, este acordo abre novas portas para nossos esforços conjuntos em prol da segurança e da estabilidade em nosso hemisfério", escreveu Rubio nas redes sociais.