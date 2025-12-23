EUA ameaçam Venezuela com novas sanções para asfixiar financeiramente o regime de Maduro

Os Estados Unidos informaram à ONU nesta terça-feira (23), que irão impor e aplicar sanções "na máxima extensão" para privar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de recursos.
O representante dos EUA na Organização das Nações Unidas (ONU), Mike Waltz, pontuou que Maduro é um fugitivo da justiça americana e chefe do Cartel de Los Soles.
— De fato, Maduro e seu regime roubaram a eleição, e a comunidade internacional tem as provas — acrescentou.
Waltz enfatizou que os EUA imporão sanções na máxima extensão para privar Maduro dos recursos que ele usa para financiar o cartel, que Washington designou como uma organização terrorista estrangeira junto com o Tren de Aragua.
— A realidade da situação é que petroleiros sancionados operam como a principal linha econômica de vida para Maduro e seu regime ilegítimo. Maduro é responsável pelo tráfico – usando esses recursos e usando esses lucros – tanto para os EUA quanto para a Europa — disse o representante.
A administração de Donald Trump tem há meses conduzido uma campanha contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas na costa venezuelana e na costa do Pacífico da América Latina, com novas ameaças de ataques em território venezuelano.