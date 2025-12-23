EUA ameaçam Venezuela com novas sanções para asfixiar financeiramente o regime de Maduro

Mike Waltz falou sobre as intenções dos EUA com a Venezuela na ONU nesta terça-feira. ANGELA WEISS / AFP

Os Estados Unidos informaram à ONU nesta terça-feira (23), que irão impor e aplicar sanções "na máxima extensão" para privar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de recursos.

O representante dos EUA na Organização das Nações Unidas (ONU), Mike Waltz, pontuou que Maduro é um fugitivo da justiça americana e chefe do Cartel de Los Soles.

— De fato, Maduro e seu regime roubaram a eleição, e a comunidade internacional tem as provas — acrescentou.

Waltz enfatizou que os EUA imporão sanções na máxima extensão para privar Maduro dos recursos que ele usa para financiar o cartel, que Washington designou como uma organização terrorista estrangeira junto com o Tren de Aragua.

— A realidade da situação é que petroleiros sancionados operam como a principal linha econômica de vida para Maduro e seu regime ilegítimo. Maduro é responsável pelo tráfico – usando esses recursos e usando esses lucros – tanto para os EUA quanto para a Europa — disse o representante.

