EUA construirão navios de guerra batizados em homenagem a Trump

Donald Trump anunciou nesta segunda-feira, 22, a construção de novos navios de guerra para a marinha dos Estados Unidos. Segundo o presidente americano, a frota receberá o nome de "Classe Trump". Serão pelo menos dois encouraçados em uma primeira etapa do projeto. No total, estão previstos 25 embarcações. O secretário da marinha, John Phelan, disse que os navios serão "apenas uma peça da frota dourada do presidente, que vamos construir".

Nos últimos anos, a China ampliou sua frota naval. Desde meados da década passada, Pequim superou a marinha americana em número de embarcações, ainda que Washington lidere em outros quesitos, como tonelagem, tipo de embarcações mais avançadas, entre outros.

O anúncio foi feito apenas um mês depois de a marinha dos EUA ter descartado seus planos de construir um novo navio de guerra de pequeno porte. Na ocasião, os militares alegaram atrasos crescentes e estouros de orçamento para desistir do projeto.

Modernização

Historicamente, o termo "navio de guerra" se referia a um tipo muito específico de embarcação - um navio grande e fortemente blindado, armado com canhões de grande calibre, projetado para bombardear outros navios ou alvos em terra.

Esse tipo de navio atingiu o auge de sua importância durante a 2.ª Guerra, e os maiores navios de guerra dos EUA, da "Classe Iowa", tinham aproximadamente 60 mil toneladas. Durante a Guerra Fria, o papel dos navios nas frotas modernas diminuiu rapidamente, perdendo espaço para porta-aviões e mísseis de longo alcance.

A marinha dos EUA modernizou quatro navios de guerra da Classe Iowa na década de 1980, adicionando mísseis de cruzeiro e mísseis antinavio, juntamente com radares modernos, mas na década de 1990 todos os quatro foram desativados.

Trump sempre teve opiniões fortes sobre aspectos específicos da frota da marinha americana, às vezes com o objetivo de manter tecnologias antigas em vez de modernizá-las. Ontem, no entanto, o presidente sugeriu que pretende dotar a frota de navios de guerra atual por outro com tecnologias mais modernas. Os novos navios serão projetados com recursos de inteligência artificial.

Segundo o presidente, a IA será um "fator importante" no desenvolvimento dessas embarcações. Trump deixou claro no discurso de ontem que deseja que esses navios sejam construídos rapidamente.

Impulso

O presidente americano disse que se reunirá com empresas que prestam serviço para o Departamento de Defesa na próxima semana, na Flórida, para discutir cronogramas de produção, que "são muito lentos", segundo Trump. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)