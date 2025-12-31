EUA concede licença temporária a petroleira sérvia controlada pela Rússia

Os Estados Unidos concederam uma licença temporária à NIS, uma empresa petroleira sérvia controlada por empresas russas e alvo das sanções americanas contra a invasão da Ucrânia por parte de Moscou, informou uma ministra da Sérvia nesta quarta-feira (31).

As sanções de Washington à Indústria Petroleira da Sérvia (NIS, na sigla em sérvio), parte de sua ofensiva contra o setor energético russo, obrigaram o fechamento, no início de dezembro, da única refinaria de petróleo da Sérvia, que abastece cerca de 80% do mercado sérvio.

"A NIS obteve uma licença do OFAC dos Estados Unidos [o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros] que lhe permite continuar com suas operações até 23 de janeiro. Isto significa que a refinaria de Pancevo poderá retomar suas atividades depois de 36 dias", disse no Instagram a ministra de Energia sérvia, Dubravka Djedovic Handanovic.

Após nove meses de adiamentos sucessivos, Washington impôs, em 9 de outubro, sanções à NIS, controlada em 56% por empresas russas: Gazprom Neft e Intelligence.

Os Estados Unidos exigem que as empresas russas saiam totalmente do capital da NIS. A Sérvia vendeu em 2008 a maior parte da participação na NIS para a Gazprom por 400 milhões de euros (pouco mais de R$ 1 bilhão em valores da época).

Segundo Belgrado, a Rússia -- um aliado importante da Sérvia e que também lhe fornece gás natural -- está negociando a venda de sua participação, e as autoridades sérvias lhe deram prazo até 15 de janeiro para concretizá-la.

Em caso de fracasso, o presidente sérvio falou sobre a possibilidade de nomear uma nova equipe de gestão para a empresa e apresentar uma proposta de compra para Moscou.