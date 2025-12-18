EUA: Câmara aprova projeto de lei republicano que exclui extensão do subsídios à saúde

Os republicanos da Câmara aprovaram nesta quarta-feira um pacote partidário de políticas de saúde projetado para fornecer uma alternativa conservadora à extensão dos subsídios da Lei de Cuidados Acessíveis (ACA, na sigla em inglês que estão expirando.

No entanto, a legislação tem pouca chance de passar pelo Senado e não aborda o "abismo de custos" que deve atingir 22 milhões de americanos quando os créditos fiscais aprimorados da ACA expirarem em 31 de dezembro - uma dinâmica que enfureceu republicanos centristas que clamam há meses pela extensão dos benefícios.

Quatro republicanos centristas chegaram a romper com o presidente da Câmara, Mike Johnson, hoje e assinaram uma petição liderada pelos democratas que forçará uma votação na Câmara para estender por três anos um subsídio aprimorado da era pandêmica que reduz os custos de seguro de saúde para milhões de americanos.

Os líderes republicanos da Câmara, em vez disso, impulsionaram um projeto de lei de saúde do Partido Republicano que não aborda os crescentes prêmios mensais.