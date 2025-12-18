EUA aprovam venda de mais de US$ 10 bilhões em armas a Taiwan

O governo dos Estados Unidos anunciou um pacote de vendas de armas a Taiwan avaliado em mais de US$ 10 bilhões, que inclui mísseis, sistemas de artilharia, drones e softwares militares. O anúncio foi feito pelo Departamento de Estado na noite de quarta-feira.

Segundo o governo americano, as vendas visam apoiar a modernização das Forças Armadas de Taiwan e manter uma capacidade defensiva considerada "crível", em linha com a legislação dos EUA que obriga o país a auxiliar a autodefesa da ilha.

O Ministério da Defesa de Taiwan agradeceu o apoio e afirmou que o pacote reforça a capacidade de dissuasão e a estabilidade regional.

A venda ocorre num momento em que Taiwan se compromete a elevar os gastos militares e em meio a críticas da China, que se opõe a qualquer fornecimento de armas à ilha, considerada parte de seu território. Fonte: Associated Press.