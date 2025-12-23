EUA aprovam possível venda militar à Espanha de motores F-404 avaliada em US$ 200 milhões

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou a aprovação de uma possível venda militar estrangeira ao governo da Espanha envolvendo ventiladores de motores F-404 e equipamentos relacionados, em um negócio estimado em US$ 200 milhões. Segundo o órgão, a Agência de Cooperação em Segurança de Defesa (DSCA, na sigla em inglês) entregou a certificação exigida e já notificou o Congresso.

De acordo com o comunicado, a Espanha solicitou a compra de 200 ventiladores adicionais de motores F-404, que serão incorporados a um caso anterior já implementado e cujo valor estava abaixo do limite de notificação ao Congresso.

O Departamento de Estado informou que o caso original somava US$ 98,8 milhões e incluía 50 ventiladores, além de unidades de suprimento de energia e equipamentos associados. Com a nova notificação, o total combinado passa a 250 ventiladores de motores F-404, elevando o valor estimado para US$ 200 milhões.

O órgão detalhou que a venda também abrange itens como "serviços e equipamentos associados; peças sobressalentes, consumíveis e acessórios; suporte de reparo e devolução; entrega e apoio de software classificado; publicações classificadas e não classificadas; documentação técnica; treinamento de pessoal e equipamentos de treinamento", além de apoio logístico e serviços técnicos do governo americano e de contratados.

Segundo o comunicado, a operação "apoiará os objetivos de política externa e de segurança nacional dos Estados Unidos ao melhorar a segurança de um aliado da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)". O Departamento acrescentou que a venda "melhorará a capacidade da Espanha de enfrentar ameaças atuais e futuras" e "aumentará a interoperabilidade com as forças dos EUA e outras forças aliadas", sem alterar o equilíbrio militar na região.