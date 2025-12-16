EUA ameaça com represálias se UE não modificar regulação de empresas tecnológicas

Os Estados Unidos ameaçaram nesta terça-feira (16) tomar medidas contra a União Europeia se o bloco não modificar a regulação de alguns setores, como a internet.

Nos últimos meses, Bruxelas impôs multas bilionárias a grandes empresas tecnológicas como Google e X.

O escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos criticou essas multas bem como os impostos de alguns dos 27 países-membros da UE.

Washington tem as empresas europeas como alvo de suas ameaças para "contrapor essas medidas irracionais" de Bruxelas.