"Eu gosto dele": Trump demonstra simpatia por Lula e diz que conversa com presidente brasileiro foi "muito boa"

Lula e Trump se encontraram presencialmente em outubro. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que conversa com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira (2), foi positiva. Os líderes conversaram durante 40 minutos por telefone e falaram sobre tarifas, sanções e combate ao crime organizado.

— Falamos sobre comércio. Falamos sobre sanções porque, como você sabe, eu impus sanções relacionadas a certas coisas que aconteceram — disse ao ser questionado por jornalistas sobre o teor da conversa.

O republicano ainda demonstrou simpatia pelo presidente brasileiro:

— Eu gosto dele, muito bom. Tivemos algumas boas reuniões, como você sabe, mas hoje tivemos uma conversa muito boa.

Resultado do diálogo

Durante a conversa, que ocorreu por volta do meio-dia desta terça, o petista pediu que o norte-americano revogue as tarifas que ainda persistem sobre alguns produtos brasileiros.

Em nota, o Palácio do Planalto informou que Lula indicou a Trump "ter sido muito positiva a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% imposta a alguns produtos brasileiros".

Na rede social X, Lula disse que "ainda há outros produtos tarifados que precisam ser discutidos entre os dois países e que o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações"

Lula e Trump também falaram sobre as ofensivas dos Estados Unidos contra o crime organizado internacional. Enquanto o brasileiro destacou as operações recentes no Brasil, Trump se dispôs a trabalhar em conjunto com o país para enfrentar grupos criminosos.

"O presidente Trump ressaltou total disposição em trabalhar junto com o Brasil e que dará todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar essas organizações criminosas", escreveu o brasileiro.