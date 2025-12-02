Mundo

"Eu gosto dele": Trump demonstra simpatia por Lula e diz que conversa com presidente brasileiro foi "muito boa"

No telefonema, Lula pediu que o norte-americano revogue as tarifas que ainda persistem sobre alguns produtos brasileiros

