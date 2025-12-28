Mundo

Negociações de paz
Notícia

"Eu acredito que essa guerra vá acabar", diz Trump no começo de reunião com Zelensky

Presidente dos EUA e líder ucraniano destacam avanços em tratativas, mas não estabelecem prazo para término do conflito entre Rússia e Ucrânia

Zero Hora

Enviar email

AFP

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS