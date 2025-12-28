"Eu acredito que essa guerra vá acabar", diz Trump no começo de reunião com Zelensky

Encontro aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos. JIM WATSON / AFP

— Eu acredito que essa guerra vá acabar. Os dois lados querem que essa paz seja alcançada — disse Trump.

Ele afirma que, no entanto, não há um prazo para que isso aconteça.

— Não tenho um deadline, quero acabar com a guerra — disse.

Segundo o presidente, as equipes de Estados Unidos e Ucrânia vem trabalhando nas negociações:

— Vai existir um acordo de segurança. As nações europeias estão muito envolvidas e tem sido maravilhosas e estão junto conosco querendo conseguir um acordo. Todos querem que a gente consiga esse acordo.

Questionado se estava disposto a fazer concessões territoriais para que um acordo de paz fosse firmado, o líder ucraniano disse que um acordo está em negociação.

— Nós conseguimos já acordo em cerca de 90% dos pontos. Foi um trabalho muito duro, muito árduo e nós estamos esperançosos de conseguir avançar. Eles (os locais que fariam parte desses acordos) têm muitas riquezas, vai existir um benefício econômico enorme — explicou.

Zelensky também se mostrou otimista com as negociações, além de agradecer o empenho dos Estados Unidos:

— No último mês, conseguimos avançar bastante. Nós esperamos que vamos conseguir a paz.

— Nós estamos nos últimos estágios de conversas. Se não, essa guerra vai continuar por muito tempo e milhões de pessoas serão mortas. Ninguém quer isso — afirmou Trump.

Uma nova declaração à imprensa deverá ser feita ainda neste domingo, ao final do encontro.

Rússia teria aceito proposta de Trump

Conforme publicação no X de Kirill Dmitriev, assessor de política externa do líder russo, Putin teria aceito a proposta de Trump. A ideia é seguir finalizando um acordo de paz em relação à Ucrânia, mediante grupos de trabalho conjuntos. Na postagem, ele também confirma que aconteceu uma ligação telefônica entre os presidentes da Rússia e dos EUA.

"Os belicistas estão em pânico total após ligação entre Putin e Trump", escreveu Kirill.