"Eu acredito que essa guerra vá acabar", diz Trump no começo de reunião com Zelensky

No começo da reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, neste domingo (28), em Plam Beach, na Flórida (EUA), Donald Trump se mostrou otimista com o encaminhamento do fim do conflito entre Rússia e Ucrânia.
— Eu acredito que essa guerra vá acabar. Os dois lados querem que essa paz seja alcançada — disse Trump.
Ele afirma que, no entanto, não há um prazo para que isso aconteça.
— Não tenho um deadline, quero acabar com a guerra — disse.
Segundo o presidente, as equipes de Estados Unidos e Ucrânia vem trabalhando nas negociações:
— Vai existir um acordo de segurança. As nações europeias estão muito envolvidas e tem sido maravilhosas e estão junto conosco querendo conseguir um acordo. Todos querem que a gente consiga esse acordo.
Questionado se estava disposto a fazer concessões territoriais para que um acordo de paz fosse firmado, o líder ucraniano disse que um acordo está em negociação.
— Nós conseguimos já acordo em cerca de 90% dos pontos. Foi um trabalho muito duro, muito árduo e nós estamos esperançosos de conseguir avançar. Eles (os locais que fariam parte desses acordos) têm muitas riquezas, vai existir um benefício econômico enorme — explicou.
Zelensky também se mostrou otimista com as negociações, além de agradecer o empenho dos Estados Unidos:
— No último mês, conseguimos avançar bastante. Nós esperamos que vamos conseguir a paz.
— Nós estamos nos últimos estágios de conversas. Se não, essa guerra vai continuar por muito tempo e milhões de pessoas serão mortas. Ninguém quer isso — afirmou Trump.
Uma nova declaração à imprensa deverá ser feita ainda neste domingo, ao final do encontro.
Rússia teria aceito proposta de Trump
Conforme publicação no X de Kirill Dmitriev, assessor de política externa do líder russo, Putin teria aceito a proposta de Trump. A ideia é seguir finalizando um acordo de paz em relação à Ucrânia, mediante grupos de trabalho conjuntos. Na postagem, ele também confirma que aconteceu uma ligação telefônica entre os presidentes da Rússia e dos EUA.
"Os belicistas estão em pânico total após ligação entre Putin e Trump", escreveu Kirill.
Segundo informações da imprensa russa, o telefonema entre Trump e Putin durou uma hora e 15 minutos, e os presidentes também concordaram em criar dois grupos de trabalho para a paz, um focado em questões de segurança, e o outro, em aspectos econômicos.