Estados Unidos planejam analisar redes sociais de turistas dispensados de visto

O governo norte-americano está propondo coletar cinco anos de informações de redes sociais de viajantes de países que não precisam obter vistos para ir aos Estados Unidos. A medida foi publicada nesta quarta-feira (10) no Federal Register, equivalente ao Diário Oficial do país.

O anúncio refere-se a viajantes de 42 países, incluindo Alemanha, França, Reino Unido e Japão, que participam do Programa de Isenção de Vistos e enviam suas informações ao Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA), que os examina automaticamente e depois os aprova para viajar aos EUA. Ao contrário dos solicitantes de visto, eles geralmente não precisam ir a uma embaixada ou consulado para uma entrevista.

Se a iniciativa for aprovada, os viajantes que podem nos EUA sem visto podem ser obrigados a fornecer dados pessoais, informações de suas redes sociais, contas de e-mail e histórico familiar extenso ao Departamento de Segurança Interna antes de serem aprovados para viajar.

Trump negou estar preocupado que a medida possa afetar o turismo.

— Queremos segurança, queremos proteção, queremos ter certeza de que não estamos deixando as pessoas erradas entrarem em nosso país — enfatizou o republicano.