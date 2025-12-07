Escudo de Chernobyl já não é capaz de conter radiação, afirma agência da ONU

O escudo protetor já não é mais capaz de confinar os resíduos radioativos. Sergei Supinsky / AFP

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) da ONU informou que o escudo protetor ao redor do local do desastre nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, já não consegue mais cumprir sua função de confinar resíduos radioativos, após um ataque com drones no início deste ano.

O Novo Confinamento Seguro (NSC, na sigla em inglês) em Chernobyl, foi danificado pelo ataque de drone em fevereiro e "perdeu suas principais funções de segurança, incluindo a capacidade de confinamento", afirmou a AIEA em comunicado na sexta-feira (5).

A Ucrânia acusou a Rússia de realizar o ataque em Chernobyl, ocorrido em 14 de fevereiro, mas o Kremlin negou a alegação.

O ataque atingiu o NSC, causando um incêndio e danificando o revestimento protetor ao redor da estrutura, conforme informou a AIEA.

A agência de vigilância nuclear recomendou uma reforma abrangente da imensa estrutura de aço, instalada há alguns anos para facilitar as operações de limpeza e garantir a segurança do local, quase quatro décadas após o pior acidente nuclear da história.

"Reparos temporários limitados foram realizados no teto, mas uma restauração oportuna e abrangente continua essencial para evitar maior degradação e garantir a segurança nuclear a longo prazo", disse o diretor-geral da AIEA, Rafael Mariano Grossi.

Grossi acrescentou que não houve danos permanentes nas estruturas de suporte do NSC nem nos sistemas de monitoramento. A AIEA, que mantém presença contínua no local, "seguirá fazendo todo o possível para apoiar os esforços de restauração completa da segurança nuclear", disse Grossi.

Não é a primeira vez que Chernobyl se torna um foco de atenção durante os quase quatro anos de guerra da Rússia contra a Ucrânia. As forças russas ocuparam a usina nuclear e a área ao redor nos primeiros dias da invasão em grande escala, assumindo o controle da instalação em fevereiro de 2022 e mantendo funcionários como reféns. Eles deixaram o local e devolveram o controle à equipe ucraniana pouco mais de um mês depois.

Estrutura feita para conter o material radioativo

O NSC é uma enorme estrutura de aço em forma de arco erguida no local de Chernobyl para cobrir o reator número 4 destruído e conter seu material radioativo.

Considerada a maior estrutura móvel terrestre do mundo, esse colossal hangar é uma impressionante obra de engenharia. Construída entre 2010 e 2019, a estrutura foi projetada para durar cem anos e tem sido fundamental para a segurança do local.

O projeto, que custou 2,1 bilhões de euros, foi financiado por contribuições de mais de 45 países e organizações doadoras, por meio do Fundo de Proteção de Chernobyl. Segundo o Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento, que celebrou o projeto em 2019, ele representa "a maior colaboração internacional já realizada no campo da segurança nuclear".

Em 26 de abril de 1986, uma explosão destruiu o reator número 4 de Chernobyl, na então União Soviética, liberando radiação por vastas áreas da Ucrânia, Belarus, Rússia e além.