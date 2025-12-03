Entenda por que cidade de 18 milhões de habitantes está à beira do colapso

Capital do Irã sofre com escassez no abastecimento de água. Mazur Travel / adobe.stock.com

Em 2025, a crise hídrica na capital política do Irã, Teerã, se agravou a ponto de as autoridades alertarem para a possibilidade de a cidade inteira se tornar inabitável nas próximas semanas caso não chova.

Com cerca de 18 milhões de habitantes na região metropolitana, o temor é que a metrópole se aproxime do esgotamento total de água, segundo a Veja. Masoud Pezeshkian, presidente do país, chegou a afirmar que, se a chuva não voltar até o fim do ano, o governo terá de iniciar o racionamento e, caso o abastecimento não seja restabelecido, talvez seja necessário evacuar Teerã.

Fontes oficiais já reconhecem cortes amplos no abastecimento: há registros de torneiras secas durante a noite em diversas áreas da capital. A situação se torna ainda mais crítica porque 2025 marca a pior seca em cem anos. E uma parte significativa do país, incluindo cerca de metade das províncias, não registra precipitação há meses.

Falência hídrica

Especialistas apontam que a crise atual não é consequência apenas da falta de chuva. Há décadas, a má gestão dos recursos hídricos — com a construção de numerosas barragens, a exploração desenfreada de aquíferos, a irrigação excessiva e a infraestrutura insuficiente — deixaram o sistema vulnerável.

Somam-se a isso a urbanização acelerada, o crescimento populacional e o uso desigual da água, que ampliaram a pressão sobre um sistema que já funcionava no limite.

Consequências

Moradores já afirmam que a crise deixou de ser uma possibilidade e virou rotina. As torneiras passam horas — às vezes dias — sem água, há cortes noturnos constantes e ninguém sabe quando, ou mesmo se, o abastecimento será normalizado. A escassez traz risco social: pode desencadear migrações para áreas menos afetadas e aumentar tensões em regiões periféricas que dependem de caminhões-pipa, por exemplo.

Os impactos econômicos e ambientais também são significativos: agricultura irrigada, indústria, saneamento e serviços públicos dependem de água, e todos esses setores ficam vulneráveis durante a crise. Além disso, o atraso em políticas de longo prazo limita respostas estruturais.

Por que casos como esse estão se tornando mais comuns

O que antes era evento raro, agora é normalidade em megacidades, tendo em vista a mudança climática e a gestão insustentável de recursos naturais.

O aquecimento global altera os padrões climáticos, reduzindo a chuva em áreas vulneráveis e acelerando a evaporação do solo e dos reservatórios — um gatilho clássico para secas mais intensas. Além disso, sistemas já fragilizados por gestão ineficiente e pressão crescente da demanda tornam esses eventos ainda mais críticos.