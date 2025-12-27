Engavetamento em rodovia no Japão mata duas pessoas e fere 26 no início da temporada de férias

Um grande acidente envolvendo 67 veículos matou duas pessoas e feriu 26 em uma rodovia no Japão na noite de sexta-feira, 26, quando o país deu início às festas de fim de ano.

A polícia rodoviária da província de Gunma informou neste sábado, 27, que o engavetamento na rodovia Kan-etsu começou com uma colisão entre dois caminhões na cidade de Minakami, cerca de 160 quilômetros a noroeste de Tóquio.

O acidente inicial bloqueou partes da rodovia, e os carros que vinham atrás não conseguiram frear na superfície coberta de neve.

Um incêndio começou na extremidade do engavetamento, espalhando-se por 20 veículos, alguns dos quais foram completamente queimados. O incêndio foi extinto cerca de sete horas depois, informou a polícia.

Uma mulher de 77 anos de Tóquio morreu em um carro de passeio, e um corpo carbonizado foi posteriormente recuperado do banco do motorista de um caminhão incendiado, informou a polícia. Dos 26 feridos, cinco estavam em estado grave, informou a polícia.

Um alerta sobre neve forte estava em vigor na noite de sexta-feira, quando muitos japoneses iniciaram suas férias de fim de ano.

Partes da rodovia permaneceram fechadas para investigação policial, remoção e limpeza dos destroços.