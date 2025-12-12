Mundo

Repercussão
Notícia

Eduardo Bolsonaro se pronuncia após governo dos EUA retirar sanções de Moraes: "Que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro"

Ministro havia sido a primeira autoridade de um país democrático a ser punida com a Lei Magnitsky

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS