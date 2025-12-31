Economia chinesa cresceu 'cerca de 5%' em 2025, afirma presidente

O presidente chinês Xi Jinping assegurou, nesta quarta-feira (31), que o crescimento econômico do país alcançou em 2025 sua meta de "cerca de 5%", apesar da "pressão" em um ano "muito incomum", reportou a imprensa estatal.

A segunda maior economia do mundo enfrentou nos últimos anos problemas provocados pela baixa confiança dos consumidores desde a pandemia, uma crise da dívida no setor imobiliário e tensões comerciais com os Estados Unidos.

Mesmo assim, o dado antecipado por Xi coincide com a meta oficial do governo e se situa no mesmo nível do crescimento de 5 %, registrado em 2024.

O anúncio foi feito durante um discurso de Xi na véspera do Ano Novo diante de um alto órgão consultivo político, destacou a agência de notícias Xinhua.

"Enfrentamos os desafios de frente e trabalhamos com diligência, alcançando com sucesso os principais objetivos de desenvolvimento econômico e social", disse Xi perante a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês.

"Espera-se que a taxa de crescimento alcance cerca de cinco por cento", afirmou.

Os especialistas preveem que Pequim vai estabelecer uma meta de crescimento econômico similar para 2026 em uma grande reunião politica anual no começo de março.

Outros dados econômicos publicados nesta quarta-feira deram um sinal positivo para os governantes: a atividade manufatureira se expandiu levemente em dezembro após oito meses de contração.